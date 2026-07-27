Жара спадет, но придут грозы: прогноз погоды по Киевской области на 28 июля

В Киевской области во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют дожди, местами грозы. Температура воздуха в регионе достигнет +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 28 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Температура по области ночью 13-18°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем ​​22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Утром продолжится ночной сильный дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться.

Погода в предыдущие периоды

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