Жара спадет ненадолго: прогноз погоды по Киевской области на 19 августа

В Киевской области в среду, 19 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 19 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!