Жара спадает: прогноз погоды по Киевской области на 2 сентября

В Киевской области в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в регионе достигнет +27 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 2 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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