Жара не спадает: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 июня

В Киевской области в понедельник, 29 июня, ожидается небольшая облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 29 июня по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области днем 30-34°С; в Киеве ночью и днем 32-34°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днём +31°С… +33°С; Мироновка +30°С… +32°С; Фастов +31°С… +33°С; Яготин +29°С… +31°С; Барышевка +30°С… +32°С; Борисполь +31°С… +33°С и Вышгород +31°С… +33°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет пасмурно. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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