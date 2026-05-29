Жара до +24°С: прогноз погоды в Киеве и области на следующие пять суток

В Киеве и области синоптики прогнозируют изменение погодных условий в сторону их улучшения, в частности потеплеет. Дожди постепенно прекратятся, а облачность – уменьшится.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Начало рабочей недели встретит нас летней погодой.

Что рассказали синоптики

"В течение 30 мая – 3 июня на Киевщине и в столице будет происходить изменение погодных условий в сторону их улучшения", – говорится в сообщении.

Так, последние дни весны еще будут неуютными. По словам синоптиков, ожидается погода с облаками, дождями, неприятным северо-западным ветром и достаточно низкой, как для этой поры, температурой, когда днем прогнозируют всего 14-17°С.

Но в начале июня холодный воздух начнет уступать место более теплой воздушной массе, поступающей из Западной Европы. И хотя ночи еще будут по-весеннему свежими, днем температура постепенно повысится до летних 20-24°С. Ожидается уменьшение облачности, прекращение дождей и ослабление ветра.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

