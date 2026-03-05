Защищал Украину с первых дней войны: в Ирпене попрощаются с военным Александром Данилюком. Фото

В Ирпене Киевской области в пятницу, 6 марта, попрощаются с военным Александром Данилюком. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 27 августа 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

"Ирпенская община потеряла еще одного своего Защитника – Данилюка Александра Александровича", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 ноября 1967 года в Киеве. Всю свою жизнь посвятил службе государству. Учился в Военном авиационном техническом училище, проходил службу на Дальнем Востоке. В 1991–1994 годах учился в Академии Вооруженных Сил Украины.

В течение многих лет служил в Министерстве внутренних дел, имел звание майора МВД Украины, получил награды за безупречную службу. С 2016 года проживал в Ирпене с женой Татьяной. Несколько лет занимал должность начальника ГАИ в Ирпене.

С первых дней полномасштабного вторжения, несмотря на свой статус офицера и состояние здоровья, присоединился к силам территориальной обороны Ирпеня. Позже проходил службу в составе 30-й и 115-й бригад, получил звание майора ВСУ, был заместителем командира батальона.

К сожалению, 27 августа 2025 года сердце Героя остановилось. Похоронят воина в пятницу, 6 марта.

"Родные и близкие Героя вспоминают Александра как любящего мужа и отца, настоящего воина и верного собрата", – добавила Макеева.

