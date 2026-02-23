Защищал Украину с 2014 года: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Сирица. Фото
На покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучанского района Киевской области Андрей Сирица. Воин стал на защиту Украины еще в 2014 году.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальная весть
"В бою за Украину погиб Андрей Сырица. 44-летний солдат отдал жизнь, выполняя боевое задание на Покровском направлении. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.
Герой стал на защиту Украины еще в 2014 году. В мирной жизни работал электриком, любил садоводство, был трудолюбивым и очень добрым. Человеком, на которого можно было положиться.
"У него остались жена Оксана, дочери Галина и Ирина. Два брата – Анатолий и Владимир, и сестра Наталья. Искренние соболезнования семье", – добавил Федорук
Герои войны в Украине
На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Бадзюх. Сердце украинского воина остановилось 29 января.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Александр Белов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.
