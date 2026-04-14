Ночные заморозки не отступают: прогноз погоды по Киевской области на 15 апреля

В Киевской области в среду, 15 апреля, переменная облачность, синоптики предупредили о ночных заморозках на поверхности почвы. Воздух в регионе в день максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 15 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 13-18°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 15 апреля на поверхности почвы заморозки 0-2°С. Они будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

