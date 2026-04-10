Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды по Киевской области на 11 апреля

В Киевской области в субботу, днем небольшой дождь, синоптики предупредили о заморозках ночью и мокром снеге. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 11 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 4-9°С тепла; в Киеве температура днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре также предупредили о стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Ночью 11 апреля заморозки в воздухе 0-3°С. Такие погодные условия будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Дождь будет идти ночью, но еще до прихода утра закончится. Во второй половине дня он возобновится, хотя и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!