Залетел пьяным на авто в подземный переход: появилось видео с моментом ДТП на Лыбедской в Киеве

Водитель легковушки, который в Киеве на скорости въехал в подземный переход возле станции метро "Лыбедская", сел за руль в состоянии опьянения. В момент аварии он даже не пытался свернуть в сторону, чтобы избежать ДТП.

Видео дня

Соответствующую запись в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Нарушителю выписали штрафов на почти 18 тысяч гривен.

"Как заехать на машине в подземный пешеходный переход (в Киеве возле станции метро "Лыбедская". – Ред.)? Вот так, как на видео. Предварительно, выпив немного для храбрости... Чудом, ни водитель, пассажир или другие граждане не пострадали... А могло бы быть иначе", – констатировал Билошицкий.

На опубликованной записи можно увидеть, что автомобиль даже не пыталась избежать столкновения, а протаранила ограждение перехода и упала на лестницу.

На водителя составили административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен). Окончательное решение будет принимать суд.

Напомним, в Киеве в среду, 11 июня, вблизи станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием по меньшей мере четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. Как OBOZ.UA стало известно из собственных источников, предварительно, есть пострадавшие.

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