Кличко показал, как выглядит Дарницкая ТЭЦ в Киеве после российских ударов. Фото

Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оснащения и систем Дарницкой ТЭЦ Киева. Объект инфраструктуры был поврежден в результате российской комбинированной атаки.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Враг продолжает воевать с гражданским населением Украины.

Что известно

"Так выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оснащения и систем. На восстановление теплового оборудования понадобится время, как я уже говорил (минимум два месяца)", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева (нажмите, чтоб перейти), в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах.

"Мы выстоим! И продолжаем делать все возможное в этих условиях, чтобы поддержать жителей", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1129 многоэтажках в Дарницком и Днепровском районах Киева отопления до конца зимы, скорее всего, не будет. Из-за российских массированных ударов Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения.

