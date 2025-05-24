Задержание ветерана и активиста в Киеве: в полиции прокомментировали информацию соцсетей и показали видео

Информация, которую распространили в соцсетях о якобы задержании активиста и якобы избиении ветерана на Майдане Независимости и в отделении полиции, не соответствует действительности. Никаких противоправных действий в отношении участников события совершено не было.

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Все события в отделении полиции зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

"Полиция Киева информирует о событии с участием ветерана и активиста на Майдане Независимости В соцсетях распространилась информация о задержании активиста и якобы избиении ветерана. Сообщаем - никаких противоправных действий в отношении участников события совершено не было", – отметили в пресс-службе.

Как рассказали правоохранители, во время патрулирования города ночью они обнаружили в центре Киева двух мужчин. Это были ветеран, который сообщил, что намерен ночевать на улице возле мемориала с флагами, установленными в память павшим Героям, а также его товарищ, который находился с ним.

Им было сообщено о запрете пребывания на улице во время комендантского часа, на что активист отреагировал агрессивно. В дальнейшем он был доставлен в Шевченковское управление полиции, где полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран, который хотел ворваться в одно из служебных помещений. Правоохранители пытались успокоить мужчину, впрочем, на просьбу прекратить свои действия, он не реагировал. В какой-то момент он упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь.

"Все это время в отделе велось видеонаблюдение. Действия сотрудников полиции не противоречили нормам законодательства. Мы с уважением и почтением относимся ко всем защитникам и защитницам Украины, ведь и в рядах полиции среди работников есть ветераны и ветеранки, участники АТО, ООС и полномасштабной войны против Украины. Просим содействовать полиции в выполнении ими служебных обязанностей, в случае нарушения ими норм законодательства, вы можете обратиться в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, и в другие правоохранительные подразделения, уполномоченные на рассмотрение жалоб в отношении сотрудников полиции", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Новый Роздол Львовской области группа из восьми мужчин избила сотрудника ТЦК и СП, который с февраля 2022 года добровольно стал на защиту Украины. Делом занялись правоохранители.

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