Забытая гавань речного флота: как сегодня выглядит кладбище судов в Чернобыльской зоне. Фото

В Чернобыльской зоне есть локация, которую мечтает посетить каждый сталкер – кладбище судов. Ранее здесь производили, в частности, дебаркадеры и грузовые баржи, а теперь это место – будто упоминание о бурных годах вокруг АЭС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Немного истории

"На живописном плоскогорье у устья реки Припять, в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС, тихая гавань хранит отголоски водной индустрии прошлого. Припять впадает в Днепр неподалеку от Киевского водохранилища, соединяя леса Полесья с магистральными водными путями страны. Именно эта пойменная сеть (с десятками тысяч ручьев и притоков) годами обеспечивала бюджетные инвестиции в торговлю и сообщение. В 1970-х годах из Киева по Припяти часто отправлялись грузовые и пассажирские корабли в город Припять и далее в Беларусь, ведь перевозки по воде были намного дешевле автомобильных", – рассказали в Агентстве.

В устье Припяти в так называемом "Чернобыльском заливе" располагалась судоремонтная и судостроительная база речного флота. С 1950-х годов здесь осваивали собственное производство землесосных судов, моторных лодок, дебаркадеров, грузовых барж, буксирных катеров и другое.

Накануне катастрофы завод построил 14 самоходных теплоходов 988 АК проекта "Припять". Однако 15-й корпус так и остался недостроенным – его ржавый силуэт до сих пор стоит в плавнях как молчаливый памятник "погибшему" предприятию. В то же время здесь постоянно ремонтировали буксиры и несамоходные баржи, которые курсировали по Припяти и Днепру, подчеркивая ключевую роль речных перевозок в советской экономике.

Чернобыльская пристань постепенно превращалась в современно-оснащенный по тем меркам перевалочный порт.

После аварии 1986 года суда доставляли щебень и сухой бетон для возведения объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком, перевозили радиоактивный грунт, обломки, отходы, все то, что оставалось после аварии.

Какое состояние локации в наши дни

Сегодня Чернобыльский затон погружен в тишину – на берегу стоит настоящее кладбище судов. Ржавые остатки списанных барж и кораблей полузатоплены в камышах будто упоминание о бурных годах вокруг АЭС.

На снимках июля 2025 года хорошо видно, как эти корабли выглядывают из-под камышей, словно призраки прошлой эпохи. Бывшие доки поросли кустами и папоротником, а иногда сюда наведывались посетители, чтобы прикоснуться к тишине и тени тех времен.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец культуры "Энергетик" является одним из самых известных зданий города Припять в Чернобыльской зоне. Место, где когда-то проводили литературные вечера и дискотеки, сегодня стоит молчаливым, но не безмолвным.

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