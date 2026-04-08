За $10 тыс. обещал уклонисту безопасно попасть в Беларусь: в Киеве задержали организатора схемы. Фото

В Киеве задержали мужчину, который по информации следствия, обещал уклонисту помочь с безопасным маршрутом для беспрепятственного пересечения госграницы. Свои "услуги" злоумышленник оценил в за 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Как установило следствие, 32-летний житель Киева предложил одному из местных жителей организовать незаконный выезд из Украины, уверяя в наличии налаженных связей и безопасных маршрутов.

"Бизнесмен" за 10 тысяч долларов пообещал "клиенту" предоставить маршрут пересечения границы в направлении Республики Беларусь, обеспечить средства маскировки и дистанционно координировать передвижение.

"Кроме того, фигурант предоставлял подробные инструкции по подготовке к незаконному пересечению границы, советовал создать легенду для прохождения блокпостов, приобрести GPS-навигатор для ориентирования в лесной местности и соблюдать конспирацию", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали во время передачи аванса в 5 тысяч долларов и GPS-навигатора, в котором он планировал проложить детальный путь для незаконного выезда за пределы страны. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, предлагал уклонисту снять его с розыска и оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.

