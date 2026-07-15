"Я не вижу в этом ничего страшного": жители Киева высказались по поводу повышения цен на проезд в транспорте. Видео

В Киеве со среды, 15 июля, повысили цены на проезд в коммунальном общественном транспорте. Жители города по-разному отреагировали на повышение – одни считают такой шаг оправданным, а другие говорят, что это слишком дорого.

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Об этом сообщили СМИ. До 14 июля 2018 года стоимость составляла 4 гривны, а затем – 8 гривен.

Что известно

Так, начиная с 15 июля в Киеве повысили плату за проезд в общественном транспорте – теперь разовая поездка стоит 30 гривен. Жители столицы по-разному отреагировали на такое решение властей. Одни пассажиры коммунального общественного транспорта считают повышение оправданным, особенно во время войны, когда метро каждую ночь служит укрытием.

"Я ничего страшного не вижу. Когда-то коробка спичек стоила 1 копейку, а проезд в метро – 5 (копеек. – Ред.). Просто все это забыли. А сейчас, во время войны, просто даже стыдно как-то. Все туда (в метро. – Ред.) ходят спасаться ночью. Там люди дежурят. Это очень дорого", – добавила другая женщина.

Некоторые киевляне убеждены – оптимальной ценой оставались 8 гривен. Среди пассажиров есть и те, кто не возражает против повышения, но считает, что делать это следовало постепенно, учитывая интересы переселенцев и студентов.

Стоит добавить, что некоторые киевляне считают нынешнее повышение слишком дорогостоящим, ведь зарплаты не растут, а расходы на проезд могут удвоиться.

"Зарплата на данный момент на прежнем уровне – то есть её не повышают, а проезд подорожал. Ничего хорошего я в этом не вижу. Если раньше мой проезд обходился, допустим, до двух тысяч, то сейчас будет до четырёх", – рассказала одна из жительниц города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 15 июля официально изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр города Виталий Кличко на днях подписал распоряжение, которым установлены новые тарифы для метрополитена, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера. Разовая поездка будет стоить 30 гривен.

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