Взорвалось 2 млн снарядов на Печерске: в соцсетях показали последствия Зверинецкой катастрофы в 1918 году. Фото

До 1918 года в Печерском районе Киева на Зверинце находились артиллерийские склады. 6 июня ужасные взрывы полностью и навсегда изменили этот район.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Причины катастрофы до сих пор не установлены.

"6 июня 1918 года Киев вздрогнул от взрывов на артиллерийских складах в Зверинце. Более двух миллионов боеприпасов начали детонировать, уничтожая все вокруг. Взрывы разрушили дома, выбили окна по всему городу, а монахи Троицкого монастыря, оказавшегося в эпицентре, погибли", – рассказали в сообществе.

Чтобы помочь пострадавшим от Зверинецкой трагедии, гетман Павел Скоропадский выделил полмиллиона рублей. Местные жители эвакуировались в Святошино, Кончу-Заспу и Пущу-Водицу.

Расследование так и не установило причины взрыва. Среди версий, которые тогда рассматривались: самовозгорание, диверсия Антанты или подпольная деятельность большевиков.

Стоит добавить, что Печерская крепость изначально была небольшой, построенной при Иване Мазепе и Петре I. Но из-за угрозы со стороны наполеоновских войск было решено расширить оборонительные сооружения. При Николае I построили Зверинецкое укрепление, которое в 1893 году стало местом для складов боеприпасов. Зверинецкая катастрофа стала первой техногенной бедой в Киеве, что навсегда изменила этот район.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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