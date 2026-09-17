Стал на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военный с Киевщины Тарас Корниенко. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Гоголев Киевской области Тарас Корниенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 2 сентября 2024 года.

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Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

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"Великодимерская община вновь в трауре. Поступило официальное подтверждение гибели военнослужащего Тараса Корниенко, который долгое время считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 26 сентября 1974 года в селе Кашперовка Тетиевской общины. Там он провёл детство и школьные годы. Высшее образование получил в Киеве по педагогическому направлению, стал учителем украинского языка и литературы. После учебы и прохождения срочной военной службы вернулся в родную школу, где работал учителем. Впоследствии вместе с семьей переехал в село Гоголев Великодимерской общины.

Работал в компании "Флагман", а в последние годы перед полномасштабным вторжением – в Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

С 2014 года Тарас Корниенко защищал Украину в зоне проведения АТО. После начала полномасштабного вторжения несколько раз пытался добровольно вступить в армию. Из-за состояния здоровья сначала проходил лечение, а в январе 2024 года вступил в ряды ВСУ в качестве добровольца.

К сожалению, 2 сентября 2024 года Герой погиб вблизи населенного пункта Лесовка Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

"У погибшего остались жена Любовь и дочери Татьяна и Светлана. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и сослуживцам Тараса Корниенко", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Ян Залевский. Жизнь отважного украинца оборвалась 13 сентября 2026 года.

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