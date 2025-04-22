Выстраивались очереди: история и фото культового женского магазина 'Фарфор-Фаянс' в центре Киева

Среди всех киевских магазинов на Крещатике, "Фарфор-Фаянс" считался культовым и был долгожителем столичной торговли. Его любили женщины, а чтобы приобрести в нем что-нибудь интересное, нужно было выстоять очередь.

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Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Заведение закрылось почти 20 лет назад.

"Среди культовых магазинов прошлого на Крещатике – магазин керамики "Фарфор-Фаянс" по адресу Крещатик, 34, открытый еще в довоенные времена", – рассказали в сообществе.

"Фарфор-фаянс" всегда был любимым женским магазином. Киевлянки и гости города выстраивались в очереди за сервизом "Мадонна". На его витрины частенько смотрели как на выставку, приобретенные сервизы считались лучшими подарками на праздники.

В 2006 году столица потеряла долгожителя торговли, и сейчас на месте "Фарфора-фаянса" уже другой магазин.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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