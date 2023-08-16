Выставка техники и "Рушники единства": в КМВА рассказали, какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости
В Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. Однако в целях безопасности большие массовые действия не будут проводиться.
Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Комендантский час в эти дни не будут сокращаться.
"Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга хватает. Большинство из них даже будут очень полезными и познавательными. Так что киевляне и гости города могут выбрать себе по вкусу что посетить", – сообщил Попко.
Однако он в очередной раз призвал киевлян и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, комендантский час в праздничные дни не будет меняться.
В пресс-службе КГВА также обнародовали сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа.
- торжественное поднятие Государственного флага;
- вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;
- выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;
- десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);
- молитвы за Украину и народ религиозными организациями;
- разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;
- выступления детских художественных творческих коллективов;
- тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;
- поэтические вечера;
- старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;
- благотворительный показ фильма "День независимости";
- украино-итальянский проект "Рушники единства";
- информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";
- культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;
- ралли на исторических авто;
- благотворительный футбольный матч с участием рок-групп "Kozak System" и "Жадан и Собаки";
- фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки;
- праздничные фотозоны.
Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.
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