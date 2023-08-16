Выставка техники и "Рушники единства": в КМВА рассказали, какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости

В Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. Однако в целях безопасности большие массовые действия не будут проводиться.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Комендантский час в эти дни не будут сокращаться.

"Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга хватает. Большинство из них даже будут очень полезными и познавательными. Так что киевляне и гости города могут выбрать себе по вкусу что посетить", – сообщил Попко.

Однако он в очередной раз призвал киевлян и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, комендантский час в праздничные дни не будет меняться.

В пресс-службе КГВА также обнародовали сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа.

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);

молитвы за Украину и народ религиозными организациями;

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;

выступления детских художественных творческих коллективов;

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;

поэтические вечера;

старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма "День независимости";

украино-итальянский проект "Рушники единства";

информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";

культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп "Kozak System" и "Жадан и Собаки";

фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки;

праздничные фотозоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

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