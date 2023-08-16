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Выставка техники и "Рушники единства": в КМВА рассказали, какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,3 т.
Стало известно, какие праздничные мероприятия запланированы на 22-24 августа

В Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. Однако в целях безопасности большие массовые действия не будут проводиться.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Комендантский час в эти дни не будут сокращаться.

"Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга хватает. Большинство из них даже будут очень полезными и познавательными. Так что киевляне и гости города могут выбрать себе по вкусу что посетить", – сообщил Попко.

Однако он в очередной раз призвал киевлян и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, комендантский час в праздничные дни не будет меняться.

В пресс-службе КГВА также обнародовали сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа.

  • торжественное поднятие Государственного флага;
  • вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;
  • выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;
  • десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);
  • молитвы за Украину и народ религиозными организациями;
  • разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;
  • выступления детских художественных творческих коллективов;
  • тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;
  • поэтические вечера;
  • старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;
  • благотворительный показ фильма "День независимости";
  • украино-итальянский проект "Рушники единства";
  • информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";
  • культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;
  • ралли на исторических авто;
  • благотворительный футбольный матч с участием рок-групп "Kozak System" и "Жадан и Собаки";
  • фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки;
  • праздничные фотозоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

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