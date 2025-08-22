Высадили почти 128 тыс. цветов: ко Дню Независимости Киев расцвел в патриотических красках. Фото

В Киеве в честь празднования Дня Независимости Украины появились тематические цветочные композиции. Коммунальщики высадили почти 128 тысяч растений на площади более 1250 метров квадратных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Увидеть красоту можно во всех районах города.

Что известно

"К празднованию 34-й годовщины Независимости во всех районах столицы появились тематические цветочные композиции. Среди них – цветник в виде почтовой марки с самолетом "Мрия", эмблема Вооруженных Сил Украины и традиционные украинские орнаменты", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, всего высажено почти 128 тысяч цветов на площади более 1250 м². Цветы выращены собственными силами работников районных КП СЗН.

В КГГА отметили, что это не просто украшения – каждая композиция символизирует нашу несокрушимость, единство и благодарность тем, кто защищает Украину.

Точные адреса размещения цветников:

Голосеевский район (Голосеевская площадь) – "Змеиный остров. Маяки Украины";

Дарницкий район (просп. Николая Бажана) – "Васильковская майолика";

Деснянский район (парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича) – "В единстве и памяти – наша сила и победа";

Днепровский район (транспортная развязка возле ст. м. "Левобережная") – "Все великое на земле берет начало с колоска";

Оболонский район (просп. Оболонский) – "Восход украинского солнца";

Печерский район (транспортная развязка возле моста Патона) – цветник в форме почтовой марки с самолетом "Мрия";

Подольский район (склоны вдоль ул. Елены Телиги) – "Официальная эмблема Вооруженных Сил Украины";

Соломенский район (парк "Отрадный") – "Волонтеры";

Святошинский район (парк "Гамбургский") – "Украинский пиксель – это разъяренная вышиванка";

Шевченковский район (парк на склонах Подольского спуска) – "Ветряки Украины".

