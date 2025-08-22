Высадили почти 128 тыс. цветов: ко Дню Независимости Киев расцвел в патриотических красках. Фото
В Киеве в честь празднования Дня Независимости Украины появились тематические цветочные композиции. Коммунальщики высадили почти 128 тысяч растений на площади более 1250 метров квадратных.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Увидеть красоту можно во всех районах города.
Что известно
"К празднованию 34-й годовщины Независимости во всех районах столицы появились тематические цветочные композиции. Среди них – цветник в виде почтовой марки с самолетом "Мрия", эмблема Вооруженных Сил Украины и традиционные украинские орнаменты", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, всего высажено почти 128 тысяч цветов на площади более 1250 м². Цветы выращены собственными силами работников районных КП СЗН.
В КГГА отметили, что это не просто украшения – каждая композиция символизирует нашу несокрушимость, единство и благодарность тем, кто защищает Украину.
Точные адреса размещения цветников:
- Голосеевский район (Голосеевская площадь) – "Змеиный остров. Маяки Украины";
- Дарницкий район (просп. Николая Бажана) – "Васильковская майолика";
- Деснянский район (парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича) – "В единстве и памяти – наша сила и победа";
- Днепровский район (транспортная развязка возле ст. м. "Левобережная") – "Все великое на земле берет начало с колоска";
- Оболонский район (просп. Оболонский) – "Восход украинского солнца";
- Печерский район (транспортная развязка возле моста Патона) – цветник в форме почтовой марки с самолетом "Мрия";
- Подольский район (склоны вдоль ул. Елены Телиги) – "Официальная эмблема Вооруженных Сил Украины";
- Соломенский район (парк "Отрадный") – "Волонтеры";
- Святошинский район (парк "Гамбургский") – "Украинский пиксель – это разъяренная вышиванка";
- Шевченковский район (парк на склонах Подольского спуска) – "Ветряки Украины".
Как сообщал OBOZ.UA, начиная с Дня флага 23 августа, в столице стартуют торжественные мероприятия, некоторые из которых продлятся до конца августа. Не стоит смотреть в сторону банальных шашлыков – выберите себе активности, которые позволят стать частью празднования, почувствовать единство и вдохновиться украинской культурой.
