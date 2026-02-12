Вымогал у ветерана ВСУ $6 тыс. за решение вопроса с инвалидностью: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали бывшего работника медучреждения, который требовал от ветерана ВСУ деньги за "решение вопроса" с инвалидностью. Свои услуги злоумышленник оценил в 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Так, правоохранители разоблачили киевлянина, который требовал от бывшего военного деньги за проведение оценки состояния его здоровья для установления инвалидности.

"Было установлено, что в одно из медицинских учреждений обратился ветеран ВСУ с необходимостью установить группу инвалидности. 46-летний мужчина в мае 2025 года по результатам военно-врачебной комиссии был признан непригодным для несения службы после ранений, полученных на передовой", – уточнили в пресс-службе.

Со своей стороны, 41-летний врач, который уже официально не работал в указанном медучреждении, однако, пользуясь предыдущими связями, продолжал консультировать граждан, стал требовать от защитника Украины 6 тысяч долларов якобы за влияние на должностных лиц и врачей для проведения оценки состояния его здоровья для установления инвалидности.

"В частности, злоумышленник хотел деньги за внесение сведений о состоянии здоровья пациента в электронную систему здравоохранения и формирование электронного направления в экспертную Команду по оценке повседневного функционирования лица для проведения оценки состояния здоровья мужчины, что в соответствии с законодательством является бесплатной услугой", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, когда он получал деньги от ветерана в медучреждении. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас устанавливаются все участники коррупционной схемы и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

