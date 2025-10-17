Вымогал деньги, которые предназначены для закупки дронов для ВСУ: на Киевщине задержали руководителя общественной организации. Фото и видео

На Киевщине правоохранители задержали руководителя общественной организации. Он, по информации следствия, неправомерно получил 31 тысячу долларов США, предназначенных для закупки дронов для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, оперативники Департамента стратегических расследований НПУ разоблачили руководителя общественной организации, который решил заработать на дронах для военных.

"По плану фигуранта, предполагалось присвоение средств, которые якобы при его содействии органы местной власти должны были выделять на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2025 году воинская часть Бориспольского района Киевской области получила 2,4 млн грн от органов местного самоуправления на закупку дронов. В июле этого же года руководитель общественной организации обратился к командиру части с требованием вернуть 1,4 млн грн из полученных средств.

Уже 15 октября оперативники задержали злоумышленника во время получения 31 тысячи долларов. Ранее он уже получил 100 тысяч гривен. По данному факту ведется досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ. Преступная деятельность фигурантки нанесла украинцам более 50 млн грн убытков.

