Нанесла ущерб на 50 млн грн: из ОАЭ экстрадировали организатора 'схемы' под видом сборов на дроны для ВСУ. Фото

Украинские правоохранители экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ. Преступная деятельность фигурантки нанесла украинцам более 50 млн грн убытков.

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Теперь женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подробности мошеннической схемы

По данным полиции, организатор мошеннической схемы пряталась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности. Находясь за границей, женщина вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду, которая действовала под видом снабжения дронов для ВСУ.

В результате преступных действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, искренне стремившихся помочь украинской армии. Вместо дронов фигуранты дела создавали фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общий ущерб превысил 50 миллионов гривен, что эквивалентно стоимости более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой.

Как разоблачили схему

Мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В результате, соучастники были задержаны, им сообщили о подозрении за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Схема действовала с лета по осень 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, по которым собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.

В целом полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Были проведены десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы – во время блекаутов фигуранты продавали несуществующие терминалы спутникового интернета Starlink, а в период топливного кризиса – фальшивые талоны на горючее. Все эти факты приобщены к материалам производства.

Что грозит мошенникам

Сейчас главный организатор преступной схемы находится под стражей. Экстрадиция проведена при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.

Женщине инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Комментарий заместителя главы Нацполиции Украины

Заместитель главы НПУ Андрей Небытов прокомментировал ход операции по нейтрализации преступной схемы. По его словам, злоумышленники присвоили десятки миллионов гривен, которые должны были спасать жизнь на передовой.

Небытов подчеркнул, что вместо дронов военные и волонтеры получили фейковые накладные, фальшивые гарантии и вымышленные проблемы с логистикой.

"Когда военные на передовой каждый день сражаются за нашу страну, а другие воруют под видом помощи – это не просто преступление. Это удар в спину армии и по всей стране", – отметил заместитель главы НПУ.

Что предшествовало

Стоит отметить, что прокуратура открыла уголовное производство по схеме по закупке БПЛА еще в конце 2023 года. Сначала мошенники действительно принимали заказы на дроны и привозили БПЛА волонтерам по ценам ниже рыночных в течение определенного периода. В результате к ним выстраивалось доверие среди волонтеров, чем в последствии злоумышленники воспользовались для личного обогащения.

По данным источников OBOZ.UA, одной из задержанных является Олеся Матякина, на счет ФЛП которой в основном платили средства "за дроны". Кроме того, денежные средства иногда переводили на личную карту женщины, а также осуществлялись переводы в криптовалюте или наличных деньгах.

Напомним, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили мошеннический call-центр в Голосеевском районе Киева, который торговал фальшивыми документами стран Европейского Союза. Стоимость "услуг" составляла 2000 евро.

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