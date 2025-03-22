Возникли пожары: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 22 марта Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов возникли пожары.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в результате падения обломков сбитых целей в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса. Пожары оперативно ликвидированы.

Падения обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевщины. Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 21 марта, направили в Киев ударные беспилотники типа Shahed-136. В столице и пригороде были слышны взрывы. Обломки вражеского беспилотника упали в Подольском районе города.

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