В Киевском метрополитене рассказали, за сколько месяцев планируют достроить линию подземки на Виноградарь

В столичном метрополитене надеются, что линию подземки на Виноградаре достроят через 30 месяцев. Эти сроки заложены в проектной документации, уже прошедшей государственную экспертизу.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, передает Телеканал Киев. В настоящее время объявлен тендер в заключение работ.

"Мы со своей стороны ориентируемся на разработанную проектную документацию, прошедшую госэкспертизу. Согласно этой документации у нас срок строительства и окончание работ – до 30 месяцев. Поэтому мы себе ориентируемся, что это будет максимум этот промежуток времени. К сожалению, это процесс не быстрый и говорить, что это может быть сделано через год-полгода, мы не будем. Мы учитываем военное положение и наличие финансирования. Однако мы надеемся, что до 30 месяцев это тот срок, который позволит выполнить все работы по учету имеющихся условий", – уточнил Выгивский.

Следует напомнить, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой". Причина прекращения действия договора – неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску, в судебном порядке, решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ.

Как сообщал OBOZ.UA, КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 13,95 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!