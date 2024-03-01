Переменная облачность и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 2 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 2 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 8-10°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что до 6 марта по Киевщине будет преобладать солнечная и сухая погода с температурными показателями ночью около нуля градусов, днем +7...+9°С.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 5 марта включаются резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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