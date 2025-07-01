Ветеран Виктория Дворецкая сообщила, что в Киеве стреляли в ее машину: все подробности и фото

В Киеве неизвестный выстрелил в автомобиль известной украинской ветеранки и волонтера Виктории Дворецкой. В этот момент женщина находилась в салоне машины вместе со своим ребенком.

Видео дня

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. Делом уже занялась полиция.

"Вчера (30 июня. – Ред.) в 20 часов мы с сыном возвращались из магазина домой. Проезжая рынок "Виноградарь", я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук – смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка", – написала Дворецкая.

По ее словам, при осмотре авто она обнаружила дыру в 15 сантиметрах до заднего стекла, с той стороны, где в автокресле сидел ее сын. Она добавила, если бы стрелок "имел немного более ровные руки", то стекло и пуля могли быть возле головы ребенка.

Виктория отметила, что правоохранители, к которым она обратилась за помощью, сразу отреагировали – криминалисты приняли объяснения и заявления, а также проверили записи видеокамер.

"Через час мне уже показывали фото с этих камер и искали именно того велосипедиста. Больше всего, судя по характеру дырки в авто – это пневматический пистолет. Учитывая то, что расстояние было метров 20, то похоже на "флобер". Дальше будет видно. Очень надеюсь на эффективную работу полиции. Но теперь внимание – даже если его найдут, то ему грозит админштраф. Мелкое хулиганство, 174 ст. Не умышленное причинение вреда, не покушение, а просто хулиганка!" – резюмировала Дворецкая.

Добавим, Виктория Дворецкая (позывной "Дикая") – украинская общественная деятельница, ветеранка российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата возле детской площадки на проспекте Победы, чем напугал жителей жилого квартала. После спецоперации полиции злоумышленника задержали – никто не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!