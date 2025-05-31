В Харькове мужчина устроил стрельбу из автомата возле детской площадки и отказался сдаваться полиции: все подробности. Видео

В Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата возле детской площадки на проспекте Победы, чем напугал жителей жилого квартала. После спецоперации полиции злоумышленника задержали - никто не пострадал.

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Об этом сообщила полиция Харькова. Инцидент произошел 31 мая около 15:44. Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия без явной причины, также был слышен взрыв.

В 16:20 правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Прибыв на место, полицейские локализовали ситуацию, установили личность стрелка и начали переговоры. Однако, как отметили в полиции, мужчина отказался выполнять законные требования и сдаваться.

В результате слаженных действий спецназовцев его задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто из мирных жителей и полицейских не пострадал. Операция завершилась в 17:45.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая в селе Андреевка на Харьковщине вооруженный мужчина в нетрезвом состоянии средь бела дня стрелял из автомата неподалеку многоквартирного дома. Две пули попали возле детской площадки, где как раз играли дети. К счастью, обошлось без пострадавших.

Перед этим, 21 марта в центре Харькова возле ТРЦ NIKOLSKY мужчина выстрелил в воздух из окна автомобиля. Пострадавших не было, а видео инцидента полиция обнаружила в соцсетях во время мониторинга.

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