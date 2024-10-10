Видимость 200-500 метров: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве

В Киеве в четверг, 10 октября, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В первой половине дня в столице ожидается туман.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву. В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 10 октября туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в четверг, 10 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 октября утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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