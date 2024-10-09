Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 октября

В Киевской области в четверг, 10 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 20-22°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 октября утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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