Весит почти 100 кг и имеет место для сна: в Киеве жители многоэтажки держат вьетнамскую свинью. Видео

В Соломенском районе Киева жители многоэтажки держат в своей квартире необычного домашнего питомца – почти 100 килограммовую вьетнамскую свинью. Ее зовут Маргоша и каждый день владельцы выгуливают животное на улице.

Об этом сообщило ТСН. Млекопитающему уже 14 лет и его хорошо знают местные жители.

Да, в одной из квартир киевской многоэтажки люди держат вьетнамскую свинью. Когда ее завели она была еще совсем малой, а потом, как выросла. Животное отзывается на имя Маргоша и стало знаменитостью в Соломенском районе.

"Она как большой ребенок. Первое о ней думаешь, а потом уже о себе", – рассказал ее владелец.

Животное каждый день выгуливают дважды в сутки по пол часа, как собаку. Свои нужды Марго справляет только на улице, где убирают владельцы. Для свинки дома на полу сделали отдельное спальное место, а иногда она занимает и диван.

Соседи говорят, что даже не чувствуют, что рядом с ними, в квартире живет домашняя погреба.

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