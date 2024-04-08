В Чернобыльской зоне зафиксировали появление необычного хищника. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали появление крупного хищного млекопитающего – шакала. Этот родственник волка является новым и необычным жителем для Полесья.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сколько сейчас находится животных на этой локации, пока неизвестно.

"У нас интересная новость: на территории Чернобыльского заповедника (в окрестностях Лубянки) замечен новый для Полесья вид крупных хищных млекопитающих – шакал. Это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда более узкая, более заостренная, да и размеры меньше. Является падальщиком, активно адаптируется к антропогенному ландшафту, благодаря чему в начале XXI века расширил свой ареал. И, как видим, вплоть до зоны отчуждения", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике добавили, что у большинства народов образ шакала – отрицательный, поскольку он олицетворяет трусость, наглость, вороватость и даже подлость. Однако для природы – это еще один вид животных, имеющий право на жизнь, особенно, если сам за него активно борется.

"Другое дело, как со временем поведет себя популяция этого хищника (если он сумеет закрепиться и размножиться на заповедной территории)? Кому станет конкурентом или угрозой? Шакалиные следы и раньше были замечены в Заповеднике). Лапка этого животного компактна, а между подушечками почти нет промежутков "Теперь наблюдали и самого хищника. Этот новый гость – временный или уже навсегда? Пока неизвестно", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения был замечен один из крупнейших пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста – а речь идет именно о нем – в 180-200 пар.

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