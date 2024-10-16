'Великая китайская стена' и 'змея': где находятся самые большие жилые дома Киева. Фото и подробности

Киев на протяжении 20-го века активно перестраивался – появлялись новые микрорайоны и улицы, а также строили новые дома. Среди них есть пять многоэтажек, которые уникальны благодаря своим размерам.

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Об этом сообщили в сообществе kyivvibe.history в социальной сети Instagram. Увидеть эти монументальные постройки можно в разных районах столицы.

Так, в течение 20-го века, в Киеве строили жилые дома, но среди них есть пять, которые можно назвать действительно уникальными, благодаря их размерам. Первой, которая привлекает внимание, является так называемая многоэтажка "змея" в Оболонском районе. Здание насчитывает 25 подъездов, а его протяженность – 560 метров. С высоты птичьего полета напоминает извивающуюся длиннющую змею.

Самое длинное здание, построенное в довоенный период для НКВД, находится на Печерске. Пятиэтажка, в которой есть 21 подъезд и всего 177 квартир, занимает почти всю нечетную сторону улицы.

Конструктор из многоэтажек, получивший народное название "пчелиный", расположен на Теремках. Длина всех построек составляет более 2 километров. Напоминает огромные пчелиные соты, в которых расположены 4496 квартир.

Рекордсменом Левобережки можно назвать многоэтажку на улице Митрополита Шептицкого, 1/2. Здесь стоит один из самых больших в Киеве домов по количеству подъездов по одному адресу – 18 и имеет 641 квартиру.

Еще одним интересным жилым домом является так называемый "полумесяц" на дарнице. Расположен сразу по двум адресам. 8 подъездов на Дарницком бульваре, а остальные 16 – на улице Андрея Малышко. В нем 12 этажей – за свою форму получил народные названия "полукружка" и "великая китайская стена".

Как сообщал OBOZ.UA, столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название – "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

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