Занесен в Красную книгу Украины: в Чернобыльской зоне заметили редкую хищную птицу. Фото

На территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу, которая немногочисленным осенним мигрантом. Это Лунь полевой, который относится к семейству ястребовых.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Вид занесен в Красную книгу Украины.

"Большинство существующих данных указывают на то, что на территории Центрального Полесья лунь полевой является обычной птицей во время сезонных миграций. Однако он всегда являлся редким гнездовым видом. На осенней миграции более многочисленный, чем весной. Пик миграции приходится на первую и вторую декаду октября, но пролет может растягиваться до конца второй декады ноября", – рассказали в пресс-службе.

Мигрируют эхо чаще всего в одиночку, иногда – группами до 3 особей (в дни интенсивной миграции) – низко над землей (открытая местность) или на высоте до 300 м. В Чернобыльском заповеднике эта птица является обычным, но немногочисленным осенним мигрантом.

Лунь полевой – хищная птица семьи ястребовые ряда соколовидные. Распространен в Северной Америке, Европе и Азии. Современный гнездовой ареал в Украине включает в себя некоторые северные районы Полесья и, возможно, часть Западной Украины. Зимует по всей территории страны, преимущественно в степной и лесостепной полосах. Европейская гнездовая популяция насчитывает 32–59 тыс. пар. Гнездовая популяция вида в Украине насчитывает не более 10-20 пар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения проживают и активно размножаются домашние коровы и быки. Когда-то домашние, сейчас они одичали и стали пугливыми, поэтому стараются не попадаться на глаза ни людям, ни хищникам.

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