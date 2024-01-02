В "Укрзалізниці" рассказали, как во время воздушной тревоги работает городская электричка Киева
В Киеве городская электричка во время воздушной тревоги продолжает курсировать по графику. Посадка и высадка производится через подземные переходы при их наличии.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Граждане призвали не игнорировать сообщения об опасности.
"Пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда "Укрзалізниці", включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику. Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидания рейсов обязательно в укрытиях", – говорится в сообщении.
В пресс-службк напомнили пассажирам, которые не успели на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, что проводники и стюарды допустят их на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.
"Мы готовы помочь найти свободные места на таких рейсах, для этого свяжитесь с онлайн-поддержкой в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111", – уточнили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.
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