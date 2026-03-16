В центре Киеве обломки дрона упали возле Монумента Независимости. Подробности фото и видео

В центре Киева в понедельник, 16 марта, во время очередной террористической атаки РФ вблизи Монумента Независимости упали обломки дрона. К счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Российская атака

Так, утром понедельника, 16 марта, страна-террорист РФ атаковала Киев "Шахедами". В столице активно работали силы противовоздушной обороны, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков БпЛА.

В частности, в самом центре столицы части дрона нашли возле Монумента Независимости. Место происшествия оградили лентой – здесь работали саперы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Что предшествовало

Вечером 15 марта в Запорожье прогремела серия взрывов. Есть разрушения, в частном секторе возник серьезный пожар; пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от ранений, полученных во время массированного обстрела РФ в ночь на 14 марта, умер мужчина. Это уже шестая жертва вражеской атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!