В центре Киева троллейбус провалился в яму, движение транспорта перекрыто. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева в среду, 7 января, на улице Софиевской троллейбус провалился в яму. В результате движение транспорта на этом участке временно перекрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте уже работают коммунальные службы.

Что известно

"На ул. Софиевской временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части. Троллейбусы временно курсируют до ст. м. "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что аварийные службы уже обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить движение. В зоне проведения работ будут привлекать крупногабаритную технику. Патрульная полиция обеспечивает контроль за организацией дорожного движения и безопасностью.

Стоит добавить, что согласно информации соцсетей, движение трнанспорта перекрыто из-за того, что на улице Софиевской троллейбус провалился в яму. Из-за этого здесь образовалась значительная пробка, а также приостановлено движение других троллейбусов.

