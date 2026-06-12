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В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,1 т.
В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности
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В Печерском районе Киева пьяный водитель разбил фару владельцу скутера, а затем, пытаясь скрыться, на скорости врезался в ограждение. При этом он едва не сбил женщину, которая шла по тротуару.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о ДТП в Печерском районе. Заявитель рассказал, что нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт, разбил палкой фару на его скутере, а затем попытался скрыться на автомобиле с места происшествия и въехал в ограждение.

В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности
В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

"Вместе с очевидцами происшествия заявителю удалось предотвратить побег мужчины до прибытия патрульных", — уточнили в пресс-службе –.

В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности
В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

На месте ДТП полицейские задержали предполагаемого нарушителя – мужчина вел себя агрессивно и имел явные признаки опьянения. Прибор Драгер обнаружил в его крови 1,08 промилле алкоголя.

В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

На водителя составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за нарушение ПДД, повлекшее ДТП (штраф 850 гривен). Также на место ДТП вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств.

В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

Стоит добавить, что момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Хорошо видно, как водитель, пытаясь скрыться, ехал задним ходом и протаранил ограждение, едва не сбив женщину, которая шла по тротуару. Как сообщили в соцсетях, на автомобиле водителя-нарушителя был бейдж одного из украинских СМИ.

В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.

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