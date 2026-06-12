В центре Киева пьяный водитель на скорости протаранил ограждение и едва не сбил женщину. Видео и подробности

В Печерском районе Киева пьяный водитель разбил фару владельцу скутера, а затем, пытаясь скрыться, на скорости врезался в ограждение. При этом он едва не сбил женщину, которая шла по тротуару.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о ДТП в Печерском районе. Заявитель рассказал, что нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт, разбил палкой фару на его скутере, а затем попытался скрыться на автомобиле с места происшествия и въехал в ограждение.

"Вместе с очевидцами происшествия заявителю удалось предотвратить побег мужчины до прибытия патрульных", — уточнили в пресс-службе –.

На месте ДТП полицейские задержали предполагаемого нарушителя – мужчина вел себя агрессивно и имел явные признаки опьянения. Прибор Драгер обнаружил в его крови 1,08 промилле алкоголя.

На водителя составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за нарушение ПДД, повлекшее ДТП (штраф 850 гривен). Также на место ДТП вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств.

Стоит добавить, что момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Хорошо видно, как водитель, пытаясь скрыться, ехал задним ходом и протаранил ограждение, едва не сбив женщину, которая шла по тротуару. Как сообщили в соцсетях, на автомобиле водителя-нарушителя был бейдж одного из украинских СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.

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