В центре Киева мужчина пытался совершить самоубийство, прыгнув со стеклянного моста. Подробности и фото

В центре Киева муниципалы предотвратили попытку самоубийства. Мужчина хотел наложить руки, прыгнув со стеклянного моста на Владимирской горке.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Муниципальной охраны". Причины, которые заставили мужчину пойти на такой шаг, установят полицейские.

Как рассказали муниципалы, во время патрулирования примерно в 22:20 наряд заметил молодого человека на перилах стеклянного моста на Владимирской горке. Охранники оперативно среагировали, подбежали к нему и начали отвлекать его разговорами.

"Парень говорил, что хочет спрыгнуть и покончить с жизнью, но патрульным удалось убедить его не совершать непоправимых поступков. В результате он слез и молодого человека отвели в безопасное место. О происшествии сообщили врачам скорой, которые госпитализировали мужчину", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на козырек подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 мая, из окна многоэтажного дома на улице Елены Телиги выпала женщина. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

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