В центре Киева мужчина приставал к прохожим и размахивал перед ними ножом. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева во вторник, 21 апреля, задержали мужчину, который вел себя неадекватно в центре города. Нарушитель приставал к прохожим и размахивал перед ними ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства инцидента установят следователи.

Что известно

"О происшествии в полицию сегодня сообщила прохожая. По словам заявительницы, на улице Антоновича ходит неизвестный в агрессивном состоянии, провоцирует конфликт с гражданами и размахивает ножом", – рассказали в пресс-службе.

По вызову оперативно прибыли полицейские полка полиции особого назначения №1, которые задержали мужчину. Отмечается, что нарушитель находился в неадекватном состоянии.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции изъяла нож. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

