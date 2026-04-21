В центре Киева мужчина приставал к прохожим и размахивал перед ними ножом. Подробности и фото
В Голосеевском районе Киева во вторник, 21 апреля, задержали мужчину, который вел себя неадекватно в центре города. Нарушитель приставал к прохожим и размахивал перед ними ножом.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства инцидента установят следователи.
Что известно
"О происшествии в полицию сегодня сообщила прохожая. По словам заявительницы, на улице Антоновича ходит неизвестный в агрессивном состоянии, провоцирует конфликт с гражданами и размахивает ножом", – рассказали в пресс-службе.
По вызову оперативно прибыли полицейские полка полиции особого назначения №1, которые задержали мужчину. Отмечается, что нарушитель находился в неадекватном состоянии.
Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции изъяла нож. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Напомним, правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева задержали иностранца, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Мужчина посреди улицы устроил конфликт с прохожими, а затем угрожал им боевой гранатой.
