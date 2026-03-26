В Киеве иностранец посреди улицы приставал к прохожим и угрожал им гранатой. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева задержали иностранца, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Мужчина посреди улицы устроил конфликт с прохожими, а затем угрожал им боевой гранатой.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе возле одного из домов на улице Академика Ефремова неизвестный мужчина пристает к прохожим, провоцируя конфликт. Затем нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату и начал угрожать ею окружающим.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, экипаж патрульной полиции и взрывотехники, которые задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли у него боеприпас – гранату Ф-1", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 47-летний иностранец – происхождение гранаты и цель ее хранения устанавливается. По факту незаконного обращения с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!