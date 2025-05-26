В сети вспомнили, как выглядел восстановленный после Второй мировой войны Крещатик в Киеве в 1957 году. Фото

Крещатик является самой известной улицей не только Киева, но и Украины. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как выглядел центр столицы в 1957-м году.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Некоторые здания на фото не сохранились до наших дней.

"Немного Крещатика в 1957 году", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, каким был восстановленный после Второй мировой войны центр Киева.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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