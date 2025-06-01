В сети рассказали, где в Киеве сохранился уникальный дом: здесь живут люди с 1798 года. Фото

Подол – это не только важная часть Киева, но и место, где сохранилось здание, которое официально считается самым старым жилым домом города. Благодаря его владельцам, желающие даже могут увидеть его изнутри.

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Об этом сообщили в ОО "Украина Инкогнита" в социальной сети Facebook. У его входа растет дерево, посаженное 80 лет назад.

"Дом по адресу Контрактовая площадь, 7 официально считается самым старым жилым домом Киева. Чтобы было понятнее - старейший жилой дом, который и сейчас выполняет свою непосредственную функцию - жилье. Возвели его в 1798 году на средства дворянина Леонтия Вишневского (это его отец – Федор, привез в столицу империи Алексея Разумовского). Еще за год до того на этом месте стоял другой дом, но сгорел во время пожара 1797 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в 1806 году дом снова пострадал во время пожара. Его восстановили, но в 1811 году на Подоле вспыхивает самый катастрофический пожар за всю историю. Вся деревянная застройка сгорела, а кирпичная (дом Вишневских был именно таким) обгорела. На следующий год после пожара начинается коренная перепланировка Подола. До пожарных домов сохранилось немного и здание Вишневских среди них. Он уже не выходил главным фасадом на красную линию, постепенно достраивался. Особенно исказили его вид деревянные пристройки и советские кирпичные.

Сейчас дом расположен во дворе - чтобы попасть в него нужно пройти через арку по адресу Фроловская, 3. Внешне совершенно не напоминает туристический объект, но внутри он очень интересен, ведь на первом этаже сохранились своды конца 18-го века, а также деревянная лестница конца 19 века и многое другое. Владеет домом Константин Малеем, который радушно впускает туристов на осмотр главной комнаты со сводами (зала). Он даже позволяет устраивать здесь небольшие мероприятия и съемки.

Семья Малеевых владеет домом с 1891 года - тогда его купил прадед нынешнего владельца, Максим Нечаев - известный в империи кондитер (торговал пряниками). В советские времена из дома сделали коммунальное жилье на 5 квартир - фактически каждая комната была отдельной квартирой. Константин Малеев потратил очень много усилий, чтобы вернуть дом в семейную собственность - что выкупил, что отсудил. У входа в дом растет дерево, посаженное матерью нынешнего владельца в 1945 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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