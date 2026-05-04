В сети показали, каким был Киев начала 1900-х годов на открытках издателя Дмитрия Маркова. Фото

Старые открытки являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. Так, в начале 20-го века издатель Дмитрий Марков выпустил в продажу серию фотографий с видами столицы Украины.

Уникальные снимки опубликовали Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, почти все здания на фотографиях не сохранились до наших дней.

"Открытки с видами города издателя Дмитрия Маркова, начало ХХ века", – говорится в сообщении.

На старых фотографиях мы можем увидеть, как раньше выглядели Крещаты, река Лыбидь, Почтовая площадь, нынешняя Галицкая площадь (тогда эта местность была известна как Еврейский базар) и центр Киева.

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать до Броваров.

С 1870 ро 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это сэкономило время и деньги.

