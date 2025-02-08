В сети показали, каким был Киев и его жители в 1957 году. Архивные снимки иностранного фотографа

Старые фотографии остаются для нас возможность не только заглянуть в историю Киева, но и увидеть его обитателей. В частности, в 1957 году фотограф Эрвин Волков сделал серию снимков столицы Украины и киевлян.

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Их опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Черно-белые снимки передают невероятную атмосферу жизни города.

"Киев, 1957 год", – говорится в сообщении.

На снимках Эрвина Волкова, в частности, можно увидеть пешеходный мост, как отдыхали киевляне, центр Киева.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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