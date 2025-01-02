В сети показали, как выглядели Крещатик и улица Городецкого в Киеве в 1900-х годах. Архивные фото

Старые фото остаются возможностью заглянуть в историю Киева и увидеть, каким он был. В частности, благодаря серии снимков улиц Крещатик и Городецкого, сделанных в 1900-х годах.

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Снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, центр столицы Украины сильно изменился за более чем столетие.

"Крещатик и улица Городецкого, 1900-е", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр Киева, старое здание Городской думы, Цирк Крутикова на улице Городецкого и трамвайные линии.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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