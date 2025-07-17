В сети показали, как выглядела Троещина в Киеве в 1970-х годах. Старые фото

Троещина – это историческая местность Киева, которая известна не только в столице, но и село в границах города. Однако мало кто знает, что раньше оно находилось ближе к Днепру, воды которого иногда выходили за пределы берегов и заливали улицы населенного пункта.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какой раньше была эта известная столичная локация.

"Троещина в 1970-х годах – она не всегда находилась там, где сейчас. Из-за очень сильного наводнения на Днепре село, которое пострадало, перенесли подальше от берега. О его предыдущем расположении напоминает урочище возле Десенки – Старое Село", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в начале 1980-х на левом берегу начали создавать новый жилой массив, который сегодня известен как Деснянский район. Очереди, чтобы держать здесь квартиру, росли, но дома возводили быстро. Так, в 1983 году заселили первый микрорайон – №5.

Троещина – историческая местность города Киева на левом берегу Днепра. Первые поселения известны со времен неолита, а впервые местность упоминается в летописи от 1026 года. Троещина же впервые упоминается как село "Троеччина" в документах 1670 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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