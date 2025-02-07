В сети показали, как выглядела одна из самых известных исторических локаций Киева в начале 1980-х. Панорамное фото

Андреевский спуск, Замковая гора и урочище Гончары-Кожемяки в столице являются одними из обязательных точек, которые нужно посетить каждому киевлянину и туристу. Благодаря уникальной панораме, сделанной с высоты полета птицы в 1893 году, мы можем взглянуть на эту местность по-другому.

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Снимок опубликовали в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность сильно изменилась.

"Панорама из архивов Киевпроекта. 1983 год", – говорится в сообщении.

На уникальном фото можно рассмотреть, как тогда выглядел Андреевский спуск, увидеть Замковую гору и Щекавицу. Кроме того, можно по-другому посмотреть на урочище Гончары-Кожемяки со старыми домами, которые со временем снесут для элитной застройки, а также полюбоваться старым Подолом.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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