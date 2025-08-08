В сети показали, как выглядела одна из известных улиц Киева в начале ХХ-го века. Шведская открытка

Улица Богдана Хмельницкого в центре Киева возникла в 1830-е. Благодаря издательству Акционерного общества "Гранберг" в Стокгольме мы можем увидеть, какой она была в начале ХХ-го века.

Фотографию в опубликовали в Telegram-канале сообщества "ТыКиев". К сожалению, не все старые дома сохранились до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Начало ХХ века. Улица Фундуклеевская (ныне – Богдана Хмельницкого), вид в сторону перекрестка с Крещатиком. Открытка издательства Акционерного общества "Гранберг" в Стокгольме", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии мы можем увидеть, какой когда-то была одна из главных "артерий", которая связывает две центральные улицы Киева – Крещатик и Вододимирскую.

Немного истории столицы

