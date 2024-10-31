В сети показали, как выглядел ВДНХ в Киеве в 1960-х годах. Архивные фото

Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве был основан в 1940 году, а в наши дни он является излюбленным местом прогулок киевлян и гостей столицы. Благодаря работе фотографов мы можем увидеть, каково было это место в 1960-х годах.

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Старые фото опубликовали в социальных сетях. На фото можно увидеть это место, которым оно было около 60 лет назад.

"ВДНХ. 60-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть не только сам комплекс, но и специальные вагончики, благодаря которым можно было с комфортом добраться до любой его локации.

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" находится в Голосеевском районе столицы возле одноименной станции киевского метро. Территория экспоцентра непосредственно граничит с территориями Клинической больницы "Феофания", Института пчеловодства, Национального музея пчеловодства Украины. Входит 180 домов и сооружений, 20 из которых имеют статус памятников архитектуры и градостроительства местного значения Украины.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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